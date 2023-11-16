Министр здравоохранения Азербайджана обсудил с премьер-министром Кубы перспективы сотрудничества

Министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев встретился с премьер-министром Кубы Мануэлем Марреро Крусом.

Министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев в рамках визита в Кубу встретился с премьер-министром этой страны Мануэлем Марреро Крусом.

Об этом Report сообщили в Министерстве здравоохранения.

В ходе встречи премьер-министр Кубы отметил значительное влияние отношений между национальными лидерами Азербайджана и Кубы на уровень отношений между нашими народами.

Крус особо подчеркнул, что Движение неприсоединения под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева повысило свой авторитет на международной арене и стало организацией, обладающей ведущей политической силой.

Кубинский премьер также отметил, что в последнее время контакты между двумя странами расширились и имеются широкие перспективы для сотрудничества в различных сферах.