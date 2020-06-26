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Медики США добавили новые симптомы в описание коронавируса

Медики США добавили новые симптомы в описание коронавируса

Центр по контролю и профилактике заболеваний США расширил симптомы в описании коронавируса. 

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", в обновленном списке к симптомам заражения коронавируса отнесли заложенность носа, насморк, тошноту и диарею.

Ранее санитарный регулятор описывал только три общих симптома коронавируса – высокая температура, кашель и затрудненное дыхание. Позже к ним были добавлены боль в горле, озноб, дрожь с ознобом, мышечная боль, потеря чувства вкуса или обоняния.

При этом ведомство отмечает, что список на сегодняшний день не включает в себя все возможные симптомы. Данные будут обновляться по мере появления новых сведений о коронавирусе.

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