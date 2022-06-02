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В Клинический медцентр в мае с признаками отравления поступили 756 человек

В Клинический медцентр в мае с признаками отравления поступили 756 человек В мае в Клинический медицинский центр с признаками отравления поступили 756 человек.
Здоровье
2 июня 2022 г. 10:13
В Клинический медцентр в мае с признаками отравления поступили 756 человек

В мае в Клинический медицинский центр с признаками отравления поступили 756 человек.

Об этом Report сообщили в Центре.

В медицинском учреждении отметили, что 137 пациентов были размещены в отделении токсикологии, остальным была оказана первая медицинская помощь, после чего они вернулись домой: "70 поступивших пациентов отравились медикаментами, 21 - уксусной кислотой, 6 - угарным газом, один - грибами, 12 - этиловым спиртом. Один человек госпитализирован в состоянии анафилактического шока, 12 - с аллергическими реакциями и трое - с ботулизмом. Девять поступивших - пострадавшие от укусов змей и двое - от укусов насекомых. Несмотря на усилия врачей, спасти жизни шестерых человек не удалось".

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Версия на азербайджанском языке KTM: "Ötən ay zəhərlənmə ilə bağlı 756 nəfər müraciət edib, 6 nəfər ölüb"

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