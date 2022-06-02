В Клинический медцентр в мае с признаками отравления поступили 756 человек

В мае в Клинический медицинский центр с признаками отравления поступили 756 человек.

В мае в Клинический медицинский центр с признаками отравления поступили 756 человек.

Об этом Report сообщили в Центре.

В медицинском учреждении отметили, что 137 пациентов были размещены в отделении токсикологии, остальным была оказана первая медицинская помощь, после чего они вернулись домой: "70 поступивших пациентов отравились медикаментами, 21 - уксусной кислотой, 6 - угарным газом, один - грибами, 12 - этиловым спиртом. Один человек госпитализирован в состоянии анафилактического шока, 12 - с аллергическими реакциями и трое - с ботулизмом. Девять поступивших - пострадавшие от укусов змей и двое - от укусов насекомых. Несмотря на усилия врачей, спасти жизни шестерых человек не удалось".