И.о. министра здравоохранения: В Азербайджане вакцинировано более 60% населения

"Мы увидели результаты, полученного азербайджанскими специалистами от медицинского персонала, приглашенного из-за границы, в снижении количества смертей от коронавирусной инфекции в стране и повышении эффективности лечения людей от коронавируса".

"Мы увидели результаты, полученного азербайджанскими специалистами от медицинского персонала, приглашенного из-за границы, в снижении количества смертей от коронавирусной инфекции в стране и повышении эффективности лечения людей от коронавируса".

Как передает Report, об этом сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Теймур Мусаев.

Он отметил, что в настоящее время единственным эффективным способом борьбы с болезнью является вакцинация: "Граждане Азербайджана, в отличие от других стран, имеют возможность выбрать вакцину. На сегодняшний день, в целом вакцинировано более 60% населения. Это позволяет рассматривать полный контроль над распространением коронавирусной инфекции в стране в будущем, исходя из успешных результатов вакцинации.