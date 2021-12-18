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И.о. министра здравоохранения: В Азербайджане вакцинировано более 60% населения

И.о. министра здравоохранения: В Азербайджане вакцинировано более 60% населения "Мы увидели результаты, полученного азербайджанскими специалистами от медицинского персонала, приглашенного из-за границы, в снижении количества смертей от коронавирусной инфекции в стране и повышении эффективности лечения людей от коронавируса".
Здоровье
18 декабря 2021 г. 22:25
И.о. министра здравоохранения: В Азербайджане вакцинировано более 60% населения

"Мы увидели результаты, полученного азербайджанскими специалистами от медицинского персонала, приглашенного из-за границы, в снижении количества смертей от коронавирусной инфекции в стране и повышении эффективности лечения людей от коронавируса".

Как передает Report, об этом сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Теймур Мусаев.

Он отметил, что в настоящее время единственным эффективным способом борьбы с болезнью является вакцинация: "Граждане Азербайджана, в отличие от других стран, имеют возможность выбрать вакцину. На сегодняшний день, в целом вакцинировано более 60% населения. Это позволяет рассматривать полный контроль над распространением коронавирусной инфекции в стране в будущем, исходя из успешных результатов вакцинации.

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Версия на азербайджанском языке Səhiyyə naziri əvəzi: “Əhalinin 60%-dən çoxu artıq vaksinasiyaya cəlb olunub”

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