Химики нашли способ создавать лекарства в организме пациента

Японские ученые из университета RIKEN разработали метод синтеза молекул лекарств прямо в организме пациента. Эксперименты на животных показали эффективность подхода.

Японские ученые из университета RIKEN разработали метод синтеза молекул лекарств прямо в организме пациента. Эксперименты на животных показали эффективность подхода.

Как сообщает Report , исследование опубликовано в научном журнале Chemical Science (ChemSci).

В обычных лекарствах, вводимых в виде инъекций или таблеток, активная молекула лекарства циркулирует по всему организму, заполняя не только целевой участок, но и здоровые ткани. Возникающие в результате побочные эффекты могут быть настолько серьезными, что лечение придется прекратить из-за необратимого урона здоровью. Сборка лекарственных препаратов в нужных местах тела способна минимизировать негативные последствия применению, говорится в статье.

Научная группа использовала каталитическую химическую реакцию, называемую метатезисом олефинов. Она создает двойные связи вида "углерод-углерод", позволяя производить нужные типы лекарственных веществ.

Большинство химических катализаторов быстро дезактивируется в кровотоке. Чтобы решить проблему, ученые поместили катализатор из хлорида рутения в защитный белок человеческого альбумина.

Эксперименты показали, что низкие дозы получившегося препарата значительно подавили рост опухолей у лабораторных мышей, создавая ингибирующие молекулы у новообразования.