Еще пять ветеранов отправлены на лечение в Турцию

Еще пять тяжелораненых ветеранов Отечественной войны отправлены на лечение в Турцию по линии Фонда YAŞAT.

Еще пять тяжелораненых ветеранов Отечественной войны отправлены на лечение в Турцию по линии Фонда YAŞAT.

Как передает Report, на основании заключения приглашенных Фондом из Турции врачей, а также местных специалистов, в Турции будут продолжены необходимые обследования, лечение и реабилитация азербайджанских ветеранов.

На лечение в Турцию направлены Идрисов Эршад Рафиг оглу, Мисирзаде Рахиб Мубариз оглу, Аманли Нурлан Ширзад оглу, Самедов Джейхун Эльдар оглу, Азизли Саддам Назим оглу.

Фонд будет держать под контролем процесс лечения ветеранов. На основании заключения медиков организация обеспечивает регулярную отправку тяжелораненых участников войны на лечение за рубеж.

На сегодняшний день по линии Фонда на лечение в Турцию направлен 131 ветеран. Лечение 81 из них уже успешно завершено, они вернулись на родину. Фонд также обеспечил их лекарственными препаратами для продолжения лечения на ближайшие несколько месяцев.