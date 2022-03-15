Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 459,8 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро вторника достигло 459 802 605.

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро вторника достигло 459 802 605.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 045 905 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия и Франция.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 81 216 268 инфицированных COVID-19, из которых умерли 965 105.

Далее идет Индия с показателями соответственно 42 996 062 и 515 974 человек.

По количеству выявленных случаев Бразилия находится на третьем месте - 29 391 345 заразившихся и 655 557 скончавшихся.

Затем идет Франция, где зарегистрировано суммарно 23 717 460 инфицированных и 141 321 умерший.

Коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро вторника 778,4. В США на 1 млн жителей скончались 2 965 человек, в Индии - 368, в Бразилии - 3 046, во Франции - 2 141.