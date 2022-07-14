О нас

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 559,5 млн

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 559,5 млн Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро четверга достигло 559 535 709.
Здоровье
14 июля 2022 г. 10:50
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 559,5 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро четверга достигло 559 535 709.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 363 300 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания. Так, общее число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения в США соответственно составило 89 221 950 и 1 023 619, Индии - 43 689 989 и 525 557, Бразилии - 33 076 779 и 674 482.

Далее идут Франция с показателями 32 881 645 и 151 454 соответственно, Германия - 29 460 249 и 142 284.

Коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро четверга составил 818,4.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Dünyada koronavirusa yoluxanların sayı 559,5 milyonu ötüb

Самое важное

Забота о семьях шехидов и ветеранах - один из приоритетов госполитики
Забота о семьях шехидов и ветеранах - один из приоритетов госполитики
13 июля 2022 г. 15:53
В Азербайджане не зарегистрировано случаев заражения оспой обезьян
В Азербайджане не зарегистрировано случаев заражения оспой обезьян
13 июля 2022 г. 12:36
Глава миссии USAID: Возвращение ВПЛ в свои дома спустя 30 лет - один из наших приоритетов
Глава миссии USAID: Возвращение ВПЛ в свои дома спустя 30 лет - один из наших приоритетов
13 июля 2022 г. 11:39
В связи с пожаром в Шабране привлечен к ответственности один человек
ФотоВ связи с пожаром в Шабране привлечен к ответственности один человек
12 июля 2022 г. 16:43
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты посла Чехии в Азербайджане
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял верительные грамоты посла Чехии в Азербайджане
12 июля 2022 г. 16:31
Позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджаре подверглись обстрелу
Позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджаре подверглись обстрелу
12 июля 2022 г. 10:52
Минуло два года с Товузских боев
Минуло два года с Товузских боев
12 июля 2022 г. 00:00
Хулуси Акар: Азербайджан и Турция сотрудничают для безопасности всего Южного Кавказа
Хулуси Акар: Азербайджан и Турция сотрудничают для безопасности всего Южного Кавказа
9 июля 2022 г. 17:36
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ
9 июля 2022 г. 10:22
Министр обороны понаблюдал за учениями коммандос в Ходжавенде
ФотоМинистр обороны понаблюдал за учениями коммандос в Ходжавенде
8 июля 2022 г. 17:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi