Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 559,5 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро четверга достигло 559 535 709.

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро четверга достигло 559 535 709.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 363 300 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания. Так, общее число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения в США соответственно составило 89 221 950 и 1 023 619, Индии - 43 689 989 и 525 557, Бразилии - 33 076 779 и 674 482.

Далее идут Франция с показателями 32 881 645 и 151 454 соответственно, Германия - 29 460 249 и 142 284.

Коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро четверга составил 818,4.