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Число случаев COVID-19 в мире превысило 617,8 млн

Число случаев COVID-19 в мире превысило 617,8 млн Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 617 879 815.
Здоровье
2 октября 2022 г. 12:01
Число случаев COVID-19 в мире превысило 617,8 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире достигло 617 879 815.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 546 448 человек.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция и Германия.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило: США - 96,3 млн и 1,6 млн; Индия - 44,6 млн и 528,6 тыс.; Франция - 35,6 млн и 156,1 тыс.; Бразилия - 34,6 млн и 686,3 тыс.; Германия - 33,3 млн и 150,6 тыс.

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Версия на английском языке Global COVID tally nears 618M
Версия на азербайджанском языке Dünyada koronavirusa yoluxanların sayı 618 milyon nəfərə çatır

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