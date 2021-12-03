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BioNTech заявил, что сможет создать вакцину против "омикрон"-штамма за 100 дней

BioNTech заявил, что сможет создать вакцину против "омикрон"-штамма за 100 дней Германская компания BioNTech, разработавшая вакцину от коронавируса вместе с американским партнером Pfizer, готова адаптировать свой препарат к омикрон-штамму коронавируса.
Здоровье
3 декабря 2021 г. 16:31
BioNTech заявил, что сможет создать вакцину против омикрон-штамма за 100 дней

Германская компания BioNTech, разработавшая вакцину от коронавируса вместе с американским партнером Pfizer, готова адаптировать свой препарат к омикрон-штамму коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил генеральный директор и соучредитель фармацевтической фирмы Угур Шахин.

По его словам, на создание новой вакцины при необходимости уйдет около 100 дней.

Шахин подчеркнул, что, согласно предварительным данным, "омикрон"-штаммом коронавируса "могут заразиться вакцинированные люди", но применяющиеся препараты способны защитить от тяжелого течения заболевания. "Мы ожидали появления подобного вируса в начале следующего года. Он пришел немного раньше", - сказал гендиректор BioNTech.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон".

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