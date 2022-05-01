Билл Гейтс предупредил о риске появления "худшего" штамма коронавируса

"В мире еще остается вероятность появления "худшего" штамма коронавируса".
Как передает Report, об этом в беседе с
"Все еще существует риск того, что мы столкнемся с таким вариантом (COVID-19), который станет еще более заразным и смертельным. Он маловероятен. Я не хочу давать мрачные предсказания, но существует вероятность в более чем 5%, что за период пандемии мы еще не видели ее самого страшного проявления", - сказал он.
По словам Гейтса, необходимо сформировать международную группу, задачей которой станет быстрое выявление угроз для глобального здравоохранения и улучшение взаимосвязей между государствами в этой сфере.
Он призвал руководителей стран "не упустить из виду" кризис в здравоохранении и увеличить объем инвестиций для предотвращения будущих пандемий.