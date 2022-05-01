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Билл Гейтс предупредил о риске появления "худшего" штамма коронавируса

Билл Гейтс предупредил о риске появления "худшего" штамма коронавируса "В мире еще остается вероятность появления "худшего" штамма коронавируса".
Здоровье
1 мая 2022 г. 17:57
Билл Гейтс предупредил о риске появления худшего штамма коронавируса

"В мире еще остается вероятность появления "худшего" штамма коронавируса".

Как передает Report, об этом в беседе с Financial Times заявил основатель Microsoft, предприниматель и филантроп Билл Гейтс.

"Все еще существует риск того, что мы столкнемся с таким вариантом (COVID-19), который станет еще более заразным и смертельным. Он маловероятен. Я не хочу давать мрачные предсказания, но существует вероятность в более чем 5%, что за период пандемии мы еще не видели ее самого страшного проявления", - сказал он.

По словам Гейтса, необходимо сформировать международную группу, задачей которой станет быстрое выявление угроз для глобального здравоохранения и улучшение взаимосвязей между государствами в этой сфере.

Он призвал руководителей стран "не упустить из виду" кризис в здравоохранении и увеличить объем инвестиций для предотвращения будущих пандемий.

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