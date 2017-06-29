Заместитель главы ИВ Сабунчинского района и главбух районной ИВ освобождены от должностей

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Заместитель главы Исполнительной власти Сабунчинского района города Баку (ИВ) Арзу Мамедова и заведующая сектором Исполнительной власти - главный бухгалтер ИВ Гюльнара Багирова освобождены от должностей.

Как сообщает Report, на места уволенных с работы должностных лиц пока никто не назначен. Обязанности заведующего сектором - главного бухгалтера ИВ исполняет Джейхун Аббасов.

Отметим, что А.Мамедова была назначена на должность заместителя главы ИВ в 2014 году. До этого она работала в Управлении образования города Баку.