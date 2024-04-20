Закир Гасанов поручил оказать необходимую техническую поддержку покидающим Карабах российским миротворцам

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов дал поручение оказать необходимую техническую поддержку покидающим Карабах российским миротворцам.
Как сообщает Report, об этом министр обороны заявил на служебном совещании в штабе Сухопутных войск 20 апреля.
З.Гасанов дал соответствующие поручения по оказанию необходимой технической поддержки в перевозке личного состава, боеприпасов и боевой техники российского миротворческого контингента, временно дислоцированного в Карабахском регионе Азербайджана и в настоящее время покидающего нашу страну.