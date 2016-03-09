Васиф Талыбов присвоил женщинам почетные звания

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов подписал распоряжение о присуждении почетных званий Нахчыванской АР.

Как сообщает Report, Ахмедова Шахла Гусейн гызы и Алиева Гюльтекин Будаг гызы удостоены почетного звания "Заслуженный врач", а Рзаевой Тахире Гамид гызы присвоено почетное звание "Заслуженный учитель".

Они награждены за продуктивную деятельность в области здравоохранения и образования Нахчыванской АР.