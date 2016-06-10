В связи с повторными выборами в 10-ти избирательных участках Агдашского избирательного округа установлены веб-камеры - СПИСОК

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ В связи с повторными выборами в Милли Меджлис в 10-ти избирательных участках Агдашского избирательного округа №90 установлены веб-камеры.

Как сообщает Report, камеры установлены согласно решению Центризбиркома.

Веб-камеры установлены в избирательных участках № 2, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 17, 20 и 21 данного избирательного округа. Они позволят наблюдать за избирателями.

Отметим, что повторные выборы в Милли Меджлис по Агдашскому избирательному округу №90 назначены на 18 июня.