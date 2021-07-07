В Шамкирском и Товузском районах будет пробурено 20 субартезианских скважин

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение "О дополнительных мерах по улучшению обеспечения посевных площадей в Шамкирском и Товузском районах оросительной водой и удовлетворению потребностей населения в питьевой воде".

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение "О дополнительных мерах по улучшению обеспечения посевных площадей в Шамкирском и Товузском районах оросительной водой и удовлетворению потребностей населения в питьевой воде".

Как сообщает Report, согласно документу, в целях проектирования и бурения 20 субартезианских скважин для улучшения обеспечения оросительной водой посевных площадей и используемых для посева приусадебных земельных участков в 17 населенных пунктах Шамкирского и Товузского районов (список прилагается) с населением 105 153 человека, а также удовлетворения потребностей населения в питьевой воде из суммы, указанной в подпункте 1.8.8 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", Открытому акционерному обществу "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" выделено 1,4 млн манатов.

Список распределения по населенным пунктам субартезианских скважин, подлежащих бурению в Шамкирском и Товузском районах: