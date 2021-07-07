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В Шамкирском и Товузском районах будет пробурено 20 субартезианских скважин

В Шамкирском и Товузском районах будет пробурено 20 субартезианских скважин Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение "О дополнительных мерах по улучшению обеспечения посевных площадей в Шамкирском и Товузском районах оросительной водой и удовлетворению потребностей населения в питьевой воде".
Внутренняя политика
7 июля 2021 г. 16:18
В Шамкирском и Товузском районах будет пробурено 20 субартезианских скважин

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение "О дополнительных мерах по улучшению обеспечения посевных площадей в Шамкирском и Товузском районах оросительной водой и удовлетворению потребностей населения в питьевой воде".

Как сообщает Report, согласно документу, в целях проектирования и бурения 20 субартезианских скважин для улучшения обеспечения оросительной водой посевных площадей и используемых для посева приусадебных земельных участков в 17 населенных пунктах Шамкирского и Товузского районов (список прилагается) с населением 105 153 человека, а также удовлетворения потребностей населения в питьевой воде из суммы, указанной в подпункте 1.8.8 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", Открытому акционерному обществу "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" выделено 1,4 млн манатов.

Список распределения по населенным пунктам субартезианских скважин, подлежащих бурению в Шамкирском и Товузском районах:

Порядковый номер

Название района

Количество скважин, единица

Название населенных пунктов

Численность населения, человек

Шамкир

10

село Дуярли (2 скважины)

9502

село Ирмашлы

5216

село Кенуллю

5073

село Сарытепе

2289

село Ени Хаят

4340

село Ени йол

1625

поселок Заям (3 скважины)

8749
2.

Товуз

10

село Алакол

4265

село Ашагы Гушчу

11340

село Бозалганлы

4593

село Джалилли

2212

село Дондар Гушчу

4356

село Дюз Гырыглы

7190

село Эйюблу

12327

село Ибрагимгаджилы

4527

село Кохнегала

2079

город Говлар

15470

Всего:

20

17

105 153
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Версия на азербайджанском языке Şəmkir və Tovuzda 20 ədəd subartezian quyusu qazılacaq - SİYAHI

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