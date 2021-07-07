В Шамкирском и Товузском районах будет пробурено 20 субартезианских скважин

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение "О дополнительных мерах по улучшению обеспечения посевных площадей в Шамкирском и Товузском районах оросительной водой и удовлетворению потребностей населения в питьевой воде".
Как сообщает Report, согласно документу, в целях проектирования и бурения 20 субартезианских скважин для улучшения обеспечения оросительной водой посевных площадей и используемых для посева приусадебных земельных участков в 17 населенных пунктах Шамкирского и Товузского районов (список прилагается) с населением 105 153 человека, а также удовлетворения потребностей населения в питьевой воде из суммы, указанной в подпункте 1.8.8 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", Открытому акционерному обществу "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" выделено 1,4 млн манатов.
Список распределения по населенным пунктам субартезианских скважин, подлежащих бурению в Шамкирском и Товузском районах:
|
Порядковый номер
|
Название района
|
Количество скважин, единица
|
Название населенных пунктов
|
Численность населения, человек
|
|
Шамкир
|
10
|
село Дуярли (2 скважины)
|
9502
|
село Ирмашлы
|
5216
|
село Кенуллю
|
5073
|
село Сарытепе
|
2289
|
село Ени Хаят
|
4340
|
село Ени йол
|
1625
|
поселок Заям (3 скважины)
|
8749
|2.
|
Товуз
|
10
|
село Алакол
|
4265
|
село Ашагы Гушчу
|
11340
|
село Бозалганлы
|
4593
|
село Джалилли
|
2212
|
село Дондар Гушчу
|
4356
|
село Дюз Гырыглы
|
7190
|
село Эйюблу
|
12327
|
село Ибрагимгаджилы
|
4527
|
село Кохнегала
|
2079
|
город Говлар
|
15470
|
Всего:
|
20
|
17
|
105 153