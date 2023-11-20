В село Забух Лачынского района возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев

В заново отстроенное село Забух Лачынского района отправились еще 25 семей в составе 91 человека.
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Благодаря Победе, одержанной доблестной азербайджанской армией под руководством президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, бывшие вынужденные переселенцы получили возможность добровольно, безопасно и достойно вернуться к родному очагу спустя 30 лет.
Возвращающиеся в свои дома жители Забуха выразили признательность президенту, победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.
Напомним, что 18 ноября в Забух вернулись 25 семей в составе 103 человек. Таким образом, в селе будет обеспечено постоянное проживание 96 семей или 382 человек.