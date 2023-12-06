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В Милли Меджлисе проходят общественные слушания на тему возвращения в Западный Азербайджан

В Милли Меджлисе проходят общественные слушания на тему возвращения в Западный Азербайджан В Милли Меджлисе проходят общественные слушания на тему "Зов из прошлого будущему: взгляд молодежи на философию возвращения в Западный Азербайджан", организованные парламентским комитетом по делам молодежи и спорта.
Внутренняя политика
6 декабря 2023 г. 11:28
В Милли Меджлисе проходят общественные слушания на тему возвращения в Западный Азербайджан

В Милли Меджлисе проходят общественные слушания на тему "Зов из прошлого будущему: взгляд молодежи на философию возвращения в Западный Азербайджан", организованные парламентским комитетом по делам молодежи и спорта.

Как сообщает Report, в слушаниях принимают участие депутаты парламента, члены Общины Западного Азербайджана, представители государственных органов, молодежных организаций и НПО, правоведы, исследователи и эксперты.

Слушания посвящены теме принудительного массового переселения азербайджанцев с территории нынешней Армении, изучению культурного наследия и истории западных азербайджанцев, роли молодежи в процессе возвращения в Западный Азербайджан.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisdə Qərbi Azərbaycana qayıdışla bağlı ictimai dinləmə keçirilir

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