В Милли Меджлисе проходят общественные слушания на тему возвращения в Западный Азербайджан

В Милли Меджлисе проходят общественные слушания на тему "Зов из прошлого будущему: взгляд молодежи на философию возвращения в Западный Азербайджан", организованные парламентским комитетом по делам молодежи и спорта.

В Милли Меджлисе проходят общественные слушания на тему "Зов из прошлого будущему: взгляд молодежи на философию возвращения в Западный Азербайджан", организованные парламентским комитетом по делам молодежи и спорта.

Как сообщает Report, в слушаниях принимают участие депутаты парламента, члены Общины Западного Азербайджана, представители государственных органов, молодежных организаций и НПО, правоведы, исследователи и эксперты.

Слушания посвящены теме принудительного массового переселения азербайджанцев с территории нынешней Армении, изучению культурного наследия и истории западных азербайджанцев, роли молодежи в процессе возвращения в Западный Азербайджан.