В Гяндже в процессе голосования приняли участие 61% избирателей

Гянджа. 26 сентября. REPORT.AZ/ В Окружных избирательных комиссиях Гянджи на этот час проголосовали 147 390 (60,8%) избирателей.

Как сообщает западное бюро Report, избиратели продолжают проявлять активность в городе Гянджа.

Как заявили из первой Низаминской ОИК №37 города Гянджа, 19 721 избиратель уже проголосовал, что составляет 60,1% от общего числа избирателей по округу.

По второй Низаминской ОИК №38 города Гянджа до 17:00 проголосовали 60,8% процентов избирателей, то есть 20 807 человек.

По первой Кяпязской ОИК №39 города Гянджа в процессе голосования приняли участие 24 647 человек, что составляет 64,91% от общего числа избирателей.

По второй Кяпязской ОИК №40 города Гянджа проголосовали 58,2% избирателей (24 453 человека).

Процесс голосования также продолжается в действующей в Гяндже Кяльбаджарской районной ОИК №123.

Как сообщили из округа, до 17:00 в голосовании по данному округу с 49 716 избирателями приняли участие 33 756 человек, что составляет 67,8% от общего количества избирателей по ОИК.