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В Губе началось строительство Парка турецко-азербайджанского братства

В Губе началось строительство Парка турецко-азербайджанского братства Ширина парка составляет 24 метра, а протяженность - 60 метров
Внутренняя политика
17 апреля 2021 г. 11:56
В Губе началось строительство Парка турецко-азербайджанского братства

В Губе начались работы по строительству и проектированию Парка турецко-азербайджанского братства.

Как сообщает северное бюро Report, парк строится на улице Алигулу Нариманова в городе Губа.

К проектированию парка были привлечены специалисты из Азербайджана и Турции. Дизайнерские работы выполняет азербайджанская организация MÜSİAD.

Ширина парка составляет 24 метра, а протяженность - 60 метров. В качестве символов в строительстве парка будут использоваться звезды и полумесяцы на флагах Азербайджана и Турции.

Открытие парка будет приурочено к дню рождения Гейдара Алиева.

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Версия на английском языке ФотоConstruction of Park of Turkish-Azerbaijani Brotherhood begins in Guba
Версия на азербайджанском языке ФотоQubada Türkiyə-Azərbaycan Qardaşlıq Parkının tikintisinə başlanılıb

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