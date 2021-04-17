В Губе началось строительство Парка турецко-азербайджанского братства

Ширина парка составляет 24 метра, а протяженность - 60 метров

В Губе начались работы по строительству и проектированию Парка турецко-азербайджанского братства.

Как сообщает северное бюро Report, парк строится на улице Алигулу Нариманова в городе Губа.

К проектированию парка были привлечены специалисты из Азербайджана и Турции. Дизайнерские работы выполняет азербайджанская организация MÜSİAD.

Ширина парка составляет 24 метра, а протяженность - 60 метров. В качестве символов в строительстве парка будут использоваться звезды и полумесяцы на флагах Азербайджана и Турции.

Открытие парка будет приурочено к дню рождения Гейдара Алиева.