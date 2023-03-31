В Губе чтят память жертв геноцида азербайджанцев

В связи с 31 марта – Днем геноцида азербайджанцев в Губинском районе чтят память жертв геноцида.

В связи с 31 марта – Днем геноцида азербайджанцев в Губинском районе чтят память жертв геноцида.

Как сообщает северное бюро Report, с раннего утра тысячи граждан посещают Мемориальный комплекс геноцида.

Посетители возлагают цветы к мемориальному комплексу, чтят память жертв геноцида и читают молитвы за упокой душ погибших.

В связи со 105-й годовщиной геноцида азербайджанцев сотрудники Мемориального комплекса геноцида в Губе работают в усиленном режиме, информируя посетителей на четырех языках (азербайджанский, английский, русский и арабский) о том, что в 1918 году в одном только Губинском уезде было убито 16 782 человека, разрушено 122 села, сожжено 259 домов в городе Губа, жертвами армянского вандализма стали 1,8 тыс. малолетних детей.