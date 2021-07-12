В Баку состоялось открытие Недели дипломатии

12 июля состоялось открытие Недели дипломатии на тему "44-дневная Отечественная война и поствоенная внешняя политика Азербайджана", являющаяся совместным проектом Министерства иностранных дел и Университета АДА.

12 июля состоялось открытие Недели дипломатии на тему "44-дневная Отечественная война и поствоенная внешняя политика Азербайджана", являющаяся совместным проектом Министерства иностранных дел и Университета АДА.

Как сообщает Report, в мероприятии принял участие помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

На мероприятии был продемонстрирован видео-коллаж, содержащий часть событий, произошедших в период 44-дневной Отечественной войны.

Выступивший с приветственной речью проректор Университета АДА Фариз Исмаилзаде выразил удовлетворение тем, что вуз совместно с МИД выступил в качестве организатора проекта по информированию молодежи о 44-дневной Отечественной войне и внешней политике, осуществляемой в послевоенный период. Он подчеркнул важную роль, которую играет молодежь с точки зрения представления Азербайджана на международной арене.

Хикмет Гаджиев подчеркнул, что мероприятие совпало с годовщиной совершения армянской стороной очередного акта агрессии на государственной границе Азербайджана в направлении Товуза.

Было отмечено, что Вооруженные силы Азербайджана достойно ответили на военные провокации противника и что славная Победа, одержанная героической Азербайджанской Армией под руководством президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в результате 44-дневной Отечественной войны, золотыми буквами вписано в историю Азербайджана.