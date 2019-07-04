В Баку прошла конференция "Гейдар Алиев в мыслях молодежи Азербайджана"

В Баку при организации правящей партии "Ени Азербайджан" состоялась конференция под названием "Гейдар Алиев в мыслях молодежи Азербайджана".

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие члены ПЕА, депутаты.

Вице-премьер, заместитель председателя – исполнительный секретарь ПЕА Али Ахмедов сказал, что до прихода к власти общенационального лидера Гейдара Алиева, т.е. в 1960-ые годы, Азербайджан был одной из самых отсталых республик СССР.

По его словам, в стране наблюдался спад, морально-психологическое состояние оставляло желать лучшего: "Азербайджан отставал по всем показателям. После прихода к власти Гейдара Алиева страна начата развиваться. Это развитие проявилось во всех сферах. Азербайджан превратился в одну из стремительно развивающихся республик. В период нахождения у власти общенационального лидера был дан толчок укреплению национального сознания. Основа развития Азербайджана в годы независимости была заложена в годы прихода к власти Гейдара Алиева. С учетом все этого партия "Ени Азербайджан" проводит различные мероприятия для оценки его личных заслуг".

Затем выступили участники мероприятия, поделились мнениями.

На конференции был продемонстрирован видеоролик.