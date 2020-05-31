​В Баку продлен срок работы кафе и ресторанов

С сегодняшнего дня был продлен срок работы кафе, ресторанов, чайных домов, а также всех объектов общепита в Баку, Сумгайыте, Гяндже и Лянкяране и в Абшеронском районе.

Как передает Report, решение об этом принял 29 мая оперативный центр при Кабинете министров.

Согласно решению, график работы вышеупомянутых объектов продлевается на 4 часа – с 18:00 до 22:00. Вместе с тем есть и ограничения: запрещается использование кальянов и не разрешается собираться группами более 10 человек.

Напомним, что сегодня срок специального карантинного режима был продлен до 00:00 15 июня 2020 года.