В Азербайджане продлевают срок действия разрешений через SMS-сообщения

С 00:00 часов 27 апреля срок действия отправленных на номер 8103 SMS-сообщений для получения разрешения с целью выхода из дома продлевается с 2 до 3 часов.

Как сообщает Report, информацию распространил Оперативный штаб при Кабинете министров.

Поскольку с вышеуказанной даты ограничения на некоторые области деятельности были сняты, обращаться на 8103 можно будет в следующих случаях:

● Цифра 1 - для того, чтобы покинуть место жительства в связи с неотложной медицинской необходимостью или получением лечения по графику (разрешение выдается на 3 часа в пределах района и города, при необходимости межрайонного и междугороднего движения учитываются расстояние между адресами, продолжительность процедуры лечения, срок возврата определяется справкой, выданной врачом, и при необходимости предоставляется сотрудникам полиции);

● Цифра 2 - для того, чтобы покинуть место жительства в связи с необходимостью использования услуг по областям, в которых в настоящее время разрешена деятельность (разрешение выдается 1 раз в день в течение 3 часов);

● Цифра 3 - в случае необходимости покинуть место жительства для участия на похоронах близкого родственника.