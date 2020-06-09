В Азербайджане продлен особый карантинный режим

Проанализирована связанная с коронавирусом (COVID-19) нынешняя санитарно-эпидемиологическая ситуация на территории Азербайджанской Республики, и с учетом динамики распространения вируса в последние дни принято решение продлить особый карантинный режим в стране до 00:00 часов 1 июля 2020 года.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В Азербайджане до сегодняшнего дня COVID-19 выявлен у 8 191 человека, в настоящее время 3 487 пациентов продолжают лечение в больницах особого режима.

Согласно анализу санитарно-эпидемиологической ситуации в стране, в последние дни в Евлахском, Исмаиллинском, Кюрдамирском и Сальянском районах было выявлено большое количество фактов заражения. В связи с этим, в целях снижения скорости распространения вируса COVID-19, а также минимизации возможных осложнений, с 14 июня 2020 года с 00:00 по 06:00 часов 16 июня будет введен жесткий карантинный режим на территории городов Баку, Гянджа, Лянкяран и Сумгайыт, Абшеронского, Евлахского, Исмаиллинского, Кюрдамирского и Сальянского районов.