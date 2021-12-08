В Азербайджане зарегистрировано 58 политических партий

"В настоящее время в Азербайджане действуют 58 политических партий. Семь из них зарегистрированы в 2020 году, а две партии - в этом году".

"В настоящее время в Азербайджане действуют 58 политических партий. Семь из них зарегистрированы в 2020 году, а две партии - в этом году".

Как сообщает Report, об этом сказал начальник отдела по работе с неправительственными организациями Министерства юстиции Аслан Гаджиев.

Начальник отдела отметил, что в стране действуют 3 359 общественных объединений, 211 фондов, 73 профсоюза, 224 объединения собственников жилья.

По его словам, за последние 5 лет гражданским обществам на реализацию 10 тыс. проектов было выделено более 900 млн манатов.