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В Азербайджане зарегистрировано 58 политических партий

В Азербайджане зарегистрировано 58 политических партий "В настоящее время в Азербайджане действуют 58 политических партий. Семь из них зарегистрированы в 2020 году, а две партии - в этом году".
Внутренняя политика
8 декабря 2021 г. 16:55
В Азербайджане зарегистрировано 58 политических партий

"В настоящее время в Азербайджане действуют 58 политических партий. Семь из них зарегистрированы в 2020 году, а две партии - в этом году".

Как сообщает Report, об этом сказал начальник отдела по работе с неправительственными организациями Министерства юстиции Аслан Гаджиев.

Начальник отдела отметил, что в стране действуют 3 359 общественных объединений, 211 фондов, 73 профсоюза, 224 объединения собственников жилья.

По его словам, за последние 5 лет гражданским обществам на реализацию 10 тыс. проектов было выделено более 900 млн манатов.

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Версия на английском языке Number of registered political parties in Azerbaijan announced
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda qeydiyyatdan keçən siyasi partiyaların sayı açıqlanıb

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