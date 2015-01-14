​В Азербайджане запрещено задавать госслужащим вопросы, не касающиеся их работы

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении поправок в закон "О государственной службе"

Как сообщает Report, согласно изменениям статьи 31.6 данного закона, сроки и графики проведения аттестации, подготовка вопросов, предусмотренных этой статьей, список используемых нормативных актов и иных справочных источников, должны быть согласованы с соответствующими органами исполнительной власти и утверждены соответствующим государственным органом, и за месяц до проведения аттестации это должно быть доведено до сведения аттестуемых госслужащих. Кроме этого, члены аттестационной комиссии могут задавать аттестуемым вопросы, связанные только с занимаемой ими должностью, должностными обязанностями, с проделываемой работой и ее результатами, правами и обязанностями, определяемыми трудовым договором и другими вопросами, связанными с их непосредственной деятельностью. Запрещено задавать госслужащим во время прохождения ими аттестации вопросы, не касающиеся их профессиональной деятельности, а также оценивание аттестуемого по политическим и религиозным убеждениям.

В поправках говорится, что в аттестационный лист в одном экземпляре должны быть внесены результаты аттестации (оценка и рекомендации), а также вопросы и ответы аттестации. Этот лист заверяется подписями председателя, секретаря и членов комиссии, которые принимали участие в голосовании.

В то же время, после этого правила прохождения аттестации госслужащими определяются соответствующими органами исполнительной власти.