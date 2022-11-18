В Азербайджане заключенные смогут пользоваться видеозвонками

Заключенные в Азербайджане смогут пользоваться видеозвонками.

Заключенные в Азербайджане смогут пользоваться видеозвонками.

Как сообщает Report, это стало возможным после подписания президентом Ильхамом Алиевым 18 ноября закона о внесении поправок в Кодекс исполнения наказаний.

Согласно поправке, звонок по телефону или видеосвязи будет осуществляться по выбору заключенного в порядке, установленном настоящим Кодексом. Видеовстречи будут проводиться в специальном помещении.

Так, лица, осужденные на лишение свободы на определенный срок, будут иметь право на звонок по телефону или видеосязи два раза в неделю, а лица, приговоренные к пожизненному лишению свободы, - один раз в неделю продолжительностью пятнадцать минут.

Оплата междугородних телефонных звонков будет осуществляться за счет личных средств осужденного или его близких родственников. При отсутствии технических возможностей телефонный разговор или видеозвонок будут заменены одной краткосрочной встречей.