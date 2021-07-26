В Азербайджане студентов обяжут получать COVID-паспорта

"Обучающиеся в вузах и ссузах лица старше 18 лет должны иметь COVID-паспорта".

"Обучающиеся в вузах и ссузах лица старше 18 лет должны иметь COVID-паспорта".

Как передает Report, об этом говорится в поправке к постановлению Кабинета министров "О мерах по продлению особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений".

Согласно постановлению Кабинета министров, в соответствии со статьей 25 Закона Азербайджанской Республики "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", с 1 сентября 2021 года на территории страны в рамках особого карантинного режима не менее 80 процентов сотрудников государственных органов (учреждений), а также работников ряда предприятий (независимо от того, работают они по трудовым или гражданско-правовым договорам) обязаны привиться первой дозой вакцины против COVID-19, а с 1 октября - второй дозой вакцины или иметь сертификат иммунитета против COVID-19. Эти же правила применяются в отношении всех научных и образовательных учреждений независимо от формы собственности.