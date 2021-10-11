В Азербайджане создано Агентство наземного транспорта

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ "О некоторых мерах по совершенствованию управления в сфере автомобильного транспорта".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ "О некоторых мерах по совершенствованию управления в сфере автомобильного транспорта".

Как сообщает Report, согласно указу, в целях совершенствования механизмов управления, регулирования и контроля в сфере автомобильного транспорта, повышения качества предоставляемых услуг по перевозке пассажиров и грузов автомобильным транспортом, организации международных и внутригосударственных пассажирских и грузовых перевозок в соответствии с международными требованиями принято решение создать юридическое лицо публичного права "Азербайджанское агентство наземного транспорта" при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики.