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В Азербайджане создано Агентство наземного транспорта

В Азербайджане создано Агентство наземного транспорта Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ "О некоторых мерах по совершенствованию управления в сфере автомобильного транспорта".
Внутренняя политика
11 октября 2021 г. 17:30
В Азербайджане создано Агентство наземного транспорта
Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ "О некоторых мерах по совершенствованию управления в сфере автомобильного транспорта".

Как сообщает Report, согласно указу, в целях совершенствования механизмов управления, регулирования и контроля в сфере автомобильного транспорта, повышения качества предоставляемых услуг по перевозке пассажиров и грузов автомобильным транспортом, организации международных и внутригосударственных пассажирских и грузовых перевозок в соответствии с международными требованиями принято решение создать юридическое лицо публичного права "Азербайджанское агентство наземного транспорта" при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики.

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