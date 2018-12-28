Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ В последующие два года в Азербайджане создадут интерактивную карту аварийно-опасных участков дорог и аварийных очагов.

Как сообщает Report, это запланировано в "Государственной программе по безопасности дорожного движения в Азербайджанской Республике на 2019–2023 годы".

Госпрограммой также предусмотрено создание электронной информационной базы данных "Дорожно-транспортные происшествия".

Исполнителем основных работ по утвержденной президентом Ильхамом Алиевым госпрограмме является министерство транспорта, связи и высоких технологий. Среди других исполнительных структур по данным работам указаны Госагентство автодорог Азербайджана, ЗАО"Азербайджанские железные дороги", МВД, МЧС, Минздрав.