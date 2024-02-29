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В Азербайджане предлагается присваивать статус шехида погибшим в миротворческих операциях

В Азербайджане предлагается присваивать статус шехида погибшим в миротворческих операциях В Азербайджане предлагается присваивать статус шехида военнослужащим, погибшим в миротворческих операциях за пределами страны.
Внутренняя политика
29 февраля 2024 г. 11:19
В Азербайджане предлагается присваивать статус шехида погибшим в миротворческих операциях

В Азербайджане предлагается присваивать статус шехида военнослужащим, погибшим в миротворческих операциях за пределами страны.

Как сообщает Report, об этом говорится в докладе Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана Сабины Алиевой по итогам 2023 года.

В докладе предлагается внести дополнения и изменения в законодательство для присвоения статуса шехида военнослужащим, погибшим в ходе миротворческих операций в составе миротворческого контингента Азербайджана за пределами страны.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycandan kənarda sülhməramlı əməliyyatlarda həlak olan hərbçilərə şəhid statusunun verilməsi təklif olunur

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