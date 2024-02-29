В Азербайджане предлагается присваивать статус шехида погибшим в миротворческих операциях

В Азербайджане предлагается присваивать статус шехида военнослужащим, погибшим в миротворческих операциях за пределами страны.

В Азербайджане предлагается присваивать статус шехида военнослужащим, погибшим в миротворческих операциях за пределами страны.

Как сообщает Report, об этом говорится в докладе Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана Сабины Алиевой по итогам 2023 года.

В докладе предлагается внести дополнения и изменения в законодательство для присвоения статуса шехида военнослужащим, погибшим в ходе миротворческих операций в составе миротворческого контингента Азербайджана за пределами страны.