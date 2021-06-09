В Азербайджане открываются крупные торговые центры

С завтрашнего дня в Азербайджане открываются крупные торговые центры.

С завтрашнего дня в Азербайджане открываются крупные торговые центры.

Как сообщает Report, соответствующее решение премьер-министр Али Асадов подписал 26 мая.

Согласно решению, с 00:00 10 июня возобновляется работа крупных торговых центров (за исключением детских и других развлекательных центров, кинотеатров).

Отметим, что Кабинет министров принял решение "О мерах по продлению особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений".

Напомним, что деятельность торговых центров была приостановлена с 00:00 23 марта 2020 года.