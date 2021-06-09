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В Азербайджане открываются крупные торговые центры

В Азербайджане открываются крупные торговые центры С завтрашнего дня в Азербайджане открываются крупные торговые центры.
Внутренняя политика
9 июня 2021 г. 16:08
В Азербайджане открываются крупные торговые центры
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С завтрашнего дня в Азербайджане открываются крупные торговые центры.

Как сообщает Report, соответствующее решение премьер-министр Али Асадов подписал 26 мая.

Согласно решению, с 00:00 10 июня возобновляется работа крупных торговых центров (за исключением детских и других развлекательных центров, кинотеатров).

Отметим, что Кабинет министров принял решение "О мерах по продлению особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений".

Напомним, что деятельность торговых центров была приостановлена с 00:00 23 марта 2020 года.

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Версия на английском языке Big shopping centers to reopen in Azerbaijan tomorrow as COVID-19 cases drop
Версия на азербайджанском языке Sabahdan "Mall"lar açılır

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