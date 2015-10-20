Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане оборот поддельных акцизных марок будет считаться преступлением.

Как сообщает Report, Милии Меджлис принял проект о внесении изменений в Уголовный кодекс.

Согласно изменениям, в Азербайджане изготовление, приобретение, хранение, сбыт поддельных акцизных марок будет считаться преступлением. Преступлением также считается маркировка товаров поддельными акцизными марками, приобретение, хранение или продажа продукции (товаров), промаркированных поддельной акцизной маркой (за исключением покупки физическими лицами товаров в объектах розничной продажи в целях потребления).

Лица, приобретшие, хранящие или продающие промаркированные поддельной акцизной маркой товары при наличии утверждающих покупку расчетного бланка и счет-фактуры к ответственности привлекаться не будут.

Согласно очередному изменению, за исключением розничной продажи табачных изделий, приобретение достаточно крупной партии подлежащей маркировке акцизной маркой товаров и покупка значительной партии подобного товара в целях продажи также повлечет уголовную ответственность.

За исключением продажи табачных изделий на сумму в более 50 манатов, уголовную ответственность также повлечет продажа за наличные подлежащих маркировке акцизными марками товаров и приобретение подобного товара за наличные в целях продажи.

Согласно проекту, за исключением розничной продажи табачных изделий, продажа и приобретение за наличные довольно крупной партии товара, подлежащего маркировке акцизными марками, предусматривает штраф в размере от 1000 до 2000 манатов, принудительные работы сроком до 1 года ил иже лишение свободы на тот же срок.

Совершение подобного рода действий влечет принудительные работы сроком до 2 лет или же лишение свободы на тот же срок.

Под фразой "достаточное количество" подразумевается сумма в размере от 50 до 1000 манатов, под фразой "большое количество" - сумма в более чем 1000 манатов.

Проект был поставлен на голосование в ММ и принят.