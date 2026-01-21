Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Азербайджане могут ввести ограничения на выезд ряда лиц, имеющих отсрочку от военной службы - ЭКСКЛЮЗИВ

    Внутренняя политика
    • 21 января, 2026
    • 11:25
    В Азербайджане могут ввести ограничения на выезд ряда лиц, имеющих отсрочку от военной службы - ЭКСКЛЮЗИВ

    В Азербайджане могут быть введены ограничения на выезд лиц, срок действия отсрочки от военной службы которых подходит к концу.

    Об этом в ответ на запрос Report заявил начальник отдела по связям с общественностью и международным отношениям Государственной службы по мобилизации и призыву Пярвиз Садраддинов, комментируя недавно распространившуюся информацию о необходимости повторного медосмотра лиц, имеющих отсрочку от военной службы по причине наличия заболевания.

    Он отметил, что любое лицо, имеющее право на отсрочку от военной службы, после окончания срока отсрочки должно обратиться в отдел по месту своей регистрации и пройти соответствующие процедуры:

    "Граждане, имеющие право на отсрочку от военной службы по состоянию здоровья, семейному положению и другим причинам, по истичении ее срока должны в обязательном порядке обратиться в наше структурное подразделение по месту своей регистрации, и за это они несут прямую ответственность".

    Он отметил, что срок действия права на отсрочку указывается как в военном билете гражданина, так и в его личном кабинете в приложении MyGov:

    "Иногда гражданин не соблюдает это правило, и в результате его выезд из страны ограничивается, на него налагается административный штраф, в некоторых случаях он может быть привлечен к уголовной ответственности. Поэтому, чтобы предотвратить подобные случаи, мы хотели бы обратиться к гражданам указанных категорий и проинформировать их о необходимости внимательно следить за указаниями в своих военных билетах или загрузить приложение MyGov и получать информацию посредством уведомлений, а также своевременно обращаться в наше структурное подразделение по месту регистрации", - отметил начальник отдела.

    Азербайджан военная служба отсрочка ограничения на выезд из страны Пярвиз Садраддинов
    Hərbi xidmətdən möhlət alan şəxslərin bəzi hallarda ölkədən çıxışına məhdudiyyət qoyula bilər - EKSKLÜZİV
    Exit restrictions possible for citizens with expiring military deferments

    Последние новости

    12:04

    В Милли Меджлисе инициированы общественные слушания по минной безопасности

    Милли Меджлис
    12:02

    Эстония рассматривает крупнейшую закупку ПВО в своей истории

    Другие страны
    11:59

    Самолет Uzbekistan Airways совершил аварийную посадку

    В регионе
    11:54

    ГНФАР может вложить до $1,4 млрд в совместные проекты с Brookfield Asset Management

    Финансы
    11:47
    Фото

    Ильхам Алиев и премьер Чехии обменялись приглашениями о взаимных визитах

    Внешняя политика
    11:43
    Фото

    Ильхам Алиев встретился в Давосе с президентом компании Brookfield Asset Management

    Внешняя политика
    11:40

    СМИ: Франция запросила проведение учений НАТО в Гренландии

    Другие страны
    11:39
    Фото

    BP представила книгу "100 самых интересных фактов об Азербайджанской Демократической Республике"

    Культура
    11:37
    Фото

    АЖД: Несмотря на непогоду, поезда курсируют по расписанию

    Инфраструктура
    Лента новостей