Уволены еще два сотрудника Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев

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Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Помощник председателя Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Акпер Акперов и директор Жилищно-эксплуатационного департамента структуры Акиф Мирзоев освобождены от занимаемой должности.

Как сообщает Report, председатель комитета Ровшан Рзаев подписал соответствующие распоряжения.

Их должность пока остается вакантной.

Отметим, что А.Акперов является родственником бывшего председателя комитета, заместителя премьер-министра Али Гасанова. А.Мирзоев также является родственником бывшего председателя.

Напомним, что до этого от занимаемой должности был освобожден директор Департамента репатриации Госкомитета Эльман Бехбуд оглу Исмаилов.

Отметим, что согласно подписанному президентом Ильхамом Алиевым после выборов распоряжению о формировании правительства, Ровшан Шукюр оглу Рзаев назначен председателем Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.