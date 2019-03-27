У политических партий Азербайджана истекает срок подачи годового финансового отчета в ЦИК

На следующей неделе - 1 апреля завершается срок, необходимый для подачи политическими партиями в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) Азербайджана годового финансового отчета.

Как сообщает Report, до сих пор из 55 политических партий, прошедших государственную регистрацию в министерстве юстиции, только 21 партия представила в ЦИК свой годовой финансовый отчет.

Это: партия "Ени Азербайджан", Народно-демократическая партия Азербайджана, партия "Альянс во имя Азербайджана", партия "Бирлик" ("Единство"), Либеральная партия Азербайджана, партия "Великое созидание", партия "Демократическое просвещение", Социал-демократическая партия Азербайджана, Азербайджанская республиканская партия, Либерально-демократическая партия Азербайджана, партия "Движение национального возрождения", партия "Юрддаш", Коммунистическая партия Азербайджана, Азербайджанская партия борцов, Партия классического народного фронта, Партия гражданского единства, Азербайджанская народная партия, Партия национального конгресса, Партия "Адалят" ("Справедливость"), партия "Национальное единение", партия "Великий Азербайджан".

Отметим, что ЦИК должен передать в Минюст сведения о политических партиях, которые не предоставят финансовые отчеты вместе с заключением аудитора до 1 апреля.