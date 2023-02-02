Студентов привлекут к строительно-созидательным работам в Карабахе

2 февраля в Агдамском конференц-центре между юридическим лицом публичного права "Служба восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе" и Азербайджанским университетом архитектуры и строительства подписан Меморандум о сотруд

2 февраля в Агдамском конференц-центре между юридическим лицом публичного права "Служба восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе" и Азербайджанским университетом архитектуры и строительства подписан Меморандум о сотрудничестве.

Как сообщили Report в вузе, меморандум подписали ректор университета профессор Гюльчохра Мамедова и исполнительный директор юридического лица публичного права Овсат Гамидов.

В меморандуме нашли отражение такие вопросы, как привлечение преподавателей и студентов вуза, сотрудников Проектного института университета к масштабным строительным и созидательным проектам на территории Карабахского экономического района, организация совместных конференций и симпозиумов, обмен опытом и др.