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Студентов привлекут к строительно-созидательным работам в Карабахе

Студентов привлекут к строительно-созидательным работам в Карабахе 2 февраля в Агдамском конференц-центре между юридическим лицом публичного права "Служба восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе" и Азербайджанским университетом архитектуры и строительства подписан Меморандум о сотруд
Внутренняя политика
2 февраля 2023 г. 16:09
Студентов привлекут к строительно-созидательным работам в Карабахе

2 февраля в Агдамском конференц-центре между юридическим лицом публичного права "Служба восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе" и Азербайджанским университетом архитектуры и строительства подписан Меморандум о сотрудничестве.

Как сообщили Report в вузе, меморандум подписали ректор университета профессор Гюльчохра Мамедова и исполнительный директор юридического лица публичного права Овсат Гамидов.

В меморандуме нашли отражение такие вопросы, как привлечение преподавателей и студентов вуза, сотрудников Проектного института университета к масштабным строительным и созидательным проектам на территории Карабахского экономического района, организация совместных конференций и симпозиумов, обмен опытом и др.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani students to be involved in reconstruction of Karabakh
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