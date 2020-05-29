Срок закрытия госграницы Азербайджана продлили

Государственная граница Азербайджана будет закрыта до 15 июня.

Об этом сообщает Report со ссылкой на оперативный штаб при Кабинете Министров.

В рамках мер по предотвращению широкого распространения коронавирусной инфекции большинство государств увеличили срок временного закрытия границ и отсрочки международных рейсов.

С учетом анализа ситуации в мире в связи с пандемией COVID-19, ограничение на пересечение границы Азербайджана воздушным и наземным способом, за исключением грузовых и чартерных рейсов, было продлено до 15 июня.