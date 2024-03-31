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Эльчин Юсубов: К сожалению, многие страны остались безразличны к Ходжалинскому геноциду

Эльчин Юсубов: К сожалению, многие страны остались безразличны к Ходжалинскому геноциду Жаль, что большие страны были равнодушны к Ходжалинскому геноциду.
Внутренняя политика
31 марта 2024 г. 13:10
Эльчин Юсубов: К сожалению, многие страны остались безразличны к Ходжалинскому геноциду

К сожалению, крупные державы остались равнодушны к Ходжалинскому геноциду, что привело к продолжению преступлений армянских сепаратистов в Карабахе.

Как сообщает командированный в Ходжалы сотрудник Report, об этом заявил спецпредставитель президента Азербайджана Ильхама Алиева в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов.

По его словам, в результате армянские сепаратисты, почувствовавшие безнаказанность, продолжили свои преступные действия.

"Первые и решительные шаги в направлении политической оценки Ходжалинского геноцида, привлечения преступников к ответственности и внимания мировой общественности к этой трагедии связано с именем общенационального лидера Гейдара Алиева", – добавил он.

По его словам, в настоящее время предпринимаются шаги по возвращению ходжалинцев на родную землю.

"Нашим государством проводятся необходимые работы, чтобы ходжалинцы вернулись на свои родные земли как можно скорее", — сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Prezidentin xüsusi nümayəndəsi: Təəssüf ki, böyük dövlətlər Xocalı soyqırımına biganə qalıblar

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