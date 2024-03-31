Эльчин Юсубов: К сожалению, многие страны остались безразличны к Ходжалинскому геноциду

К сожалению, крупные державы остались равнодушны к Ходжалинскому геноциду, что привело к продолжению преступлений армянских сепаратистов в Карабахе.
Как сообщает командированный в Ходжалы сотрудник
По его словам, в результате армянские сепаратисты, почувствовавшие безнаказанность, продолжили свои преступные действия.
"Первые и решительные шаги в направлении политической оценки Ходжалинского геноцида, привлечения преступников к ответственности и внимания мировой общественности к этой трагедии связано с именем общенационального лидера Гейдара Алиева", – добавил он.
По его словам, в настоящее время предпринимаются шаги по возвращению ходжалинцев на родную землю.
"Нашим государством проводятся необходимые работы, чтобы ходжалинцы вернулись на свои родные земли как можно скорее", — сказал он.