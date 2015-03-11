Состоялось подписание азербайджано-пакистанских документов

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ По окончании встречи президента Ильхама Алиева и президента Мамнуна Хусейна один на один состоялась встреча глав государств в расширенном составе.

Как отмечает Report, после завершения встречи президентов в расширенном составе состоялась церемония подписания азербайджано-пакистанских документов.

После церемонии подписания документов президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Исламской Республики Пакистан Мамнун Хусейн выступили с заявлениями для печати.

