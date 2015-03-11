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    Состоялось подписание азербайджано-пакистанских документов

    Президенты выступили с заявлениями для печати

    Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ По окончании встречи президента Ильхама Алиева и президента Мамнуна Хусейна один на один состоялась встреча глав государств в расширенном составе.

    Как отмечает Report, после завершения встречи президентов в расширенном составе состоялась церемония подписания азербайджано-пакистанских документов. 

    После церемонии подписания документов президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Исламской Республики Пакистан Мамнун Хусейн выступили с заявлениями для печати.

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