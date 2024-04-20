Соглашение о возвращении четырех сел разоблачило предвзятую пропаганду западных государств

Достигнутое между Азербайджаном и Арменией соглашение о возвращении четырех сел разоблачило предвзятую пропаганду западных государств во главе с Францией.

Достигнутое между Азербайджаном и Арменией соглашение о возвращении четырех сел разоблачило предвзятую пропаганду западных государств во главе с Францией.

Об этом Report сообщила депутат Милли Меджлиса Кёнуль Нуруллаева, комментируя возвращение Азербайджану четырех сел Газахского района, находившихся под армянской оккупацией.

Она отметила, что указанное соглашение, являясь первым важным шагом в процессе делимитации, в очередной раз подтверждает необходимость того, что западным государствам следует держаться подальше от процессов в регионе.

"Это соглашение разоблачило пропаганду Франции и других западных государств о якобы подготовке Азербайджана к нападению на Армению. Азербайджан не допустил вмешательства США и Европейского Союза в эти вопросы, придя к соглашению с Арменией в условиях взаимопонимания и без участия посредников. Это еще раз подтверждает, что, чем дальше западные государства держатся от этих процессов, тем скорее будут обеспечены мир и стабильность на Южном Кавказе”, - сказала Нуруллаева.