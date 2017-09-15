Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Скончался бывший депутат Милли Меджлиса Айдын Гасанов.

Как сообщает южное бюро Report, тело привезли сегодня в город Джалилабад, где родился А.Гасанов.

Бывшего депутата похоронили на городском кладбище.

Отметим, что А.Гасанов родился в 1942 году в городе Джалилабад. Долгие годы он проработал в сфере военного комиссариата, был полковником запаса.

А.Гасанов являлся депутатом Милли Меджлиса Азербайджанской Республики III созыва.