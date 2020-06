Члены семей дипломатов в Азербайджане навестили вынужденных переселенцев

При содействии Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, координаторстве известного художника Гюнай Зебидж в жилом комплексе "Гобу Парк-3", расположенном в Гарадагском районе Баку, и учебно-производственном объединении "Xары бюльбюль" состоялось мероприятие "Вместе мы сильнее! /We Are Stronger Together!".

Как сообщили Report в Госкомитете, в мероприятии приняли участие супруга резидента Программы развития ООН в Азербайджане Аллесандро Фракасетти - Жасмин Фракасетти, его сын Захари Фракасетти, посол Хорватии в Азербайджане Бранко Зебидж, его супруга Гюнай Зебидж, а также их дети Каролина и Йосип Зебидж.

К мероприятию в режиме онлайн примкнула также супруга и дочь посла Индии в Азербайджане Регина Лавкими-Бавитлунг и руководство Республиканской гимназии искусств при Азербайджанской национальной консерватории.

В рамках мероприятия состоялась презентация работы Гюнай Зебидж "Вместе мы - сильнее!", посвященной борьбе с коронавирусом. Затем был представлен спектакль "Хары бюльбюль", поставленный преподавателями и учащимися театрального отделения Республиканской гимназии искусств Азербайджанской национальной консерватории.