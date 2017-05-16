Руководитель Русской общины в Азербайджане: В России нет толерантности к другим национальностям

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ "Россия, как и Азербайджан - многонациональное государство. В Азербайджане ко всем народам относятся одинаково, в стране имеется толерантная среда. К сожалению, мы не наблюдаем толерантную среду в России".

Как передает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса заявил депутат, руководитель Русской общины в Азербайджане Михаил Забелин.

Он отметил, что высоко оценивает отношение Азербайджана к русским: "Нас беспокоит решение о ликвидации регистрации Всероссийского азербайджанского конгресса. У нас есть месяц, чтобы принятое решение могло быть отменено. Я выражаю благодарность депутатам за высказывание объективного мнения по вопросу. Рабочая группа по азербайджано-российским межпарламентским связям должна высказать категоричную позицию по данному вопросу".