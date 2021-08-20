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Разработано мобильное приложение для проверки паспортов COVID-19

Разработано мобильное приложение для проверки паспортов COVID-19 "Для проверки паспортов COVID-19 разработано мобильное приложение "ASAN İcazə"
Внутренняя политика
20 августа 2021 г. 11:29
Разработано мобильное приложение для проверки паспортов COVID-19
Ульви Мехтиев

"Для проверки паспортов COVID-19 разработано мобильное приложение "ASAN İcazə".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Ульви Мехтиев, выступая на брифинге оперативного штаба при Кабинете министров.

По его словам, согласно решению Кабмина, лица старше 18 лет смогут пользоваться услугами, предоставляемыми в заведениях общественного питания, гостиницах, крупных торговых центрах, только при наличии паспорта COVID-19: "У лиц старше 18 лет будет проверяться наличие паспорта COVID-19 при помощи мобильного приложения "ASAN İcazə", созданного Центром развития электронного правительства. Только в случае наличия паспорта COVID-19 гражданин будет допущен в указанные места".

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Версия на английском языке ASAN Icaze mobile app developed to check availability of COVID-19 passport
Версия на азербайджанском языке COVID-19 pasportunun yoxlanılması üçün “ASAN İcazə” mobil tətbiqi hazırlanıb

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