Разработано мобильное приложение для проверки паспортов COVID-19

"Для проверки паспортов COVID-19 разработано мобильное приложение "ASAN İcazə"

"Для проверки паспортов COVID-19 разработано мобильное приложение "ASAN İcazə".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Ульви Мехтиев, выступая на брифинге оперативного штаба при Кабинете министров.

По его словам, согласно решению Кабмина, лица старше 18 лет смогут пользоваться услугами, предоставляемыми в заведениях общественного питания, гостиницах, крупных торговых центрах, только при наличии паспорта COVID-19: "У лиц старше 18 лет будет проверяться наличие паспорта COVID-19 при помощи мобильного приложения "ASAN İcazə", созданного Центром развития электронного правительства. Только в случае наличия паспорта COVID-19 гражданин будет допущен в указанные места".