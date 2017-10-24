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Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Расширяются полномочия Счетной палаты.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагается внести изменения в закон "О Счетной палате".

Если до сих пор Счетная палата при осуществлении контроля за утверждением и исполнением государственного бюджета, управлением, распоряжением государственным имуществом, поступлением в государственный бюджет средств, полученных от приватизации государственного имущества, за использованием средств по назначению при выделении юридическим лицам и муниципалитетам средств из государственного бюджета направляла в Генеральную прокуратуру материалы в случае выявления правонарушений с признаками уголовного преступления, то согласно изменениям, теперь в случае выявления правонарушений с признаками административных проступков безотлагательно соответствующие материалы также будут направляться в Генпрокуратуру.

Проект изменений рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса.