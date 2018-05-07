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    Прошло очередное заседание Комиссии по вопросам помилования

    Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Прошло очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при президенте Азербайджанской Республики. 

    Как сообщает Report, на заседании было рассмотрено более 100 обращений. 

    Таким образом, число рассмотренных обращений достигло 900. 

    Напомним, что в Комиссию по вопросам помилования поступило свыше 1000 обращений. После полного рассмотрения обращений, соответствующий список представят президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. 

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