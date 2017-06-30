Проходит последнее пленарное заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса

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Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Началось последнее пленарное заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в повестку заседания, проходящего под председательством Октая Асадова, включены 19 вопросов. На заседании будут обсуждены законопроекты "О правилах этического поведения депутатов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики" (во 2-ом чтении) и "О страховании по безработице" (во 2-ом чтении).

Кроме того, будут рассмотрены дополнения в законы "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2017 год", "Об исполнении", "О предотвращении бытового насилия", "О рекламе", "О государственной пошлине", "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики", Водный кодекс, Миграционный кодекс и др.